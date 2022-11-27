Спецподразделение Народной милиции ДНР “Каскад” ведет бой против украинских войск, пытающихся наступать на село Павловка под Угледаром. Сообщается, что союзные силы активно используют гранатометы с осколочными боеприпасами ВОГ.

Кроме того, бойцы “Каскада” задействуют беспилотники-камикадзе “Куб”, которые ранее были приобретены на средства, собранные читателями портала “Русская весна”. Эти дроны неоднократно помогли НМ ДНР справляться с превосходящими силами противника.

На видео, опубликованное в Сети военными корреспондентами, зафиксирован момент попадания ВОГ по большому скоплению боевиков ВСУ.

Напомним, что Павловка находится под контролем российских войск и будет использоваться в качестве плацдарма для наступления на Угледар.