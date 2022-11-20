ВСУ в очередной раз отправили бронегруппу в прорыв обороны ВС РФ на линии Сватово-Кременная, но снова потерпели неудачу, передает портал SM-News со ссылкой на “Русскую весну”. Отмечается, что Киев потерял живую силу и технику, из-за чего был вынужден отступать.

Военные корреспонденты опубликовали видеозапись неудачной атаки ВСУ. Они пояснили, что продвижение бронегруппы к Сватово было зафиксировано с помощью разведывательного беспилотного аппарата. Также он корректировал огонь артиллерийских орудий, что позволило разгромить врага.

Напомним, что на линии Сватово-Кременная бои продолжаются практически ежедневно. Киев стремится прорвать российскую линию обороны, но ему это не удается, так как ВС РФ отлично подготовились к защите своих территорий и не собираются сдавать позиций.