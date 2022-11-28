Российская армия продолжает методично ликвидировать военную технику, которую западные страны передают Киеву. Издание “Русская весна” (“РВ”) сообщает, что в зоне боевых действий уничтожены бронированные автомобили, которые ранее привёз бывший украинский президент Пётр Порошенко. В той же публикации размещены и фотографии нескольких уничтоженных машин.

Уточняется, что на снимках бронеавтомобили TEKNE MLS Shield. Экс-президент Порошенко купил их через свой фонд в Италии и привёз на Украину для передачи 79-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ. В сообщении “РВ” отмечается, что “немалая часть” из 11 автомобилей, которые привёз бывший украинский лидер, уже уничтожена. Где и когда были сделаны фотографии, не указывается.

Иностранная военная техника в больших объёмах стала поступать на Украину после начала специальной военной операции России в Донбассе. В Москве неоднократно заявляли, что поставки вооружения Киеву не приближают мирные переговоры. Также в Кремле отмечали, что западное вооружение – законная цель для ВС РФ в рамках проводящейся специальной операции.