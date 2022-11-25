Трагические и тяжёлые кадры опубликовало издание “Русская весна” (“РВ”) у себя в телеграм-канале. Утверждается, что на них один из командиров группы ЧВК “Вагнер” готовится “направить пулю в сердце”, чтобы не попасть в плен к украинским военным.

Уточняется, что кадры, снятые с квадрокоптера, который принадлежит ВСУ, распространяли у себя украинские телеграм-каналы. Когда и где была сделана съёмка, не говорится. Сообщается, что на видео тяжелораненый боец с позывным “Чердаш”. На кадрах видно, как он лежит на земле и подставляет винтовку дулом к груди.

Затем съёмка обрывается. На следующих кадрах с квадрокоптера скидывают гранату. Она падает и взрывается рядом с телом бойца, однако к этому времени, судя по всему, он уже мёртв.