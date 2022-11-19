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Портал “Русская весна” со ссылкой на украинские источники сообщил о крупных потерях ВСУ в боях за Сватово и Артемовск.

В настоящий момент это две самые “горячие” точки на Донбассе. Даже киевские власти признают, что сейчас там творится настоящий ад. президент Украины Зеленский даже заявил, что ВСУ “отражают по 100 атак за день”.

На самом деле ситуация выглядит несколько иначе. Украинская армия предпринимает попытки наступать на Сватово, но они быстро захлебываются и остатки подразделений возвращаются на исходные позиции, теряя огромное количество живой силы. В Артемовске успешно наступают российские ВС, уничтожая личный состав и технику противника.

«В одном только Краматорске 15 ноября одновременно похоронили трех украинских боевиков. Один из них находился в составе бригады спецназа главного управления разведки»,– рассказали военные корреспонденты.

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