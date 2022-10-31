Издание “Русская весна” (“РВ”) опубликовало снимки флагмана Черноморского флота “Адмирал Макаров”. Утверждается, что они были сделаны одним из читателей 30 октября. То есть на следующий день после того, как флот был атакован беспилотными летательными аппаратами ВСУ.

Ранее украинская сторона сообщала, что “Адмирал Макаров” был поражён в ходе атаки беспилотников, однако фотографии доказывают обратное. При этом издание отмечает, что корабль стоит на месте своей обычной стоянки и виден из разных точек Севастополя. “Никакого секрета тут нет”, – говорится в публикации.

Уточняется также, что на корабле сейчас нет его номера. С начала специальной военной операции номера закрашивают.

Массированный удар по кораблям Черноморского флота ВСУ нанесли 29 октября. Это было сделано под прикрытием гуманитарного коридора для вывоза зерна.