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Батальон ДНР «Каскад» обнаружил позиции ВСУ с американскими гаубицами M777 и уничтожил орудия с применением дрона-камикадзе «Ланцет».

Портал «Русская весна» рассказал, что данный эпизод произошел на Угледарском направлении. Украинские боевики обустроили позиции для американских орудий рядом с населенным пунктом Богоявленка, но разведка союзных сил обнаружила их и ликвидировала.

Дроны «Ланцет» все чаще применяются в ходе специальной военной операции ВС РФ. Ранее они уничтожили две гаубицы M777 на Харьковском направлении и еще одну в Запорожской области. Также в акватории Днепра барражирующий боеприпас нанес удар по военному катеру ВСУ и спровоцировал на его борту серьезный пожар.

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