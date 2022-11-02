ВСУ отправили бронегруппу со стороны населенного пункта Торское для прорыва обороны ВС РФ у Кременной. Однако попытка завершилась очередным эпичным провалом.

Бронегруппу противника обнаружили бойцы группировки “Отважные”. Они, вместе с подразделениями Западного военного округа организовали врагу “горячую” встречу с использованием РСЗО “Ураган” и “Град”.

Боевики ВСУ оказались в огневом мешке, выбраться из которого удалось лишь самым везучим. Также разгромлена техника, которую националисты оставляли прямо на поле боя.

Отмечается, что позже боевики все же отправили несколько поисковых групп, которые вынесли раненых и забрали тела погибших.

Напомним, что ВСУ уже не в первый раз пытаются прорвать оборону российских войск у Кременной и Сватово, однако несут потери и отступают на исходные позиции.