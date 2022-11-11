Оперативно-боевое тактическое формирование “Каскад” завершает процесс зачистки населенного пункта Павловка от украинских нацистов. Бойцы батальона ДНР активно используют для этой цели беспилотные аппараты Mavic-3, которые не только обнаруживают противника, но и сбрасывают на него взрывные устройства.

Портал “Русская весна” показал видеозапись одного из боев, в ходе которого Mavic атаковал позиции противника. Боевики предприняли попытку сбить квадрокоптер, но она оказалась неудачной. После этого дрон уничтожил целое подразделение врага под управлением опытного оператора из “Каскада”.

Военные корреспонденты напоминают, что бойцы “Каскада” принимали непосредственное участие в операции в Мариуполе и оказали неоценимую помощь российским ВС в уничтожении боевиков ВСУ и освобождении города.