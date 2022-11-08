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С наступлением осени боевики ВСУ больше не могут скрываться в зарослях, поэтому им приходится сооружать более надежные укрепления на своих позициях. Однако российские ВС внимательно следят за противником и срывают его попытки закрепиться, пишет портал «Русская весна».

Военные корреспонденты описали эпизод на Краснолиманском направлении, где боевики ВСУ выехали на позиции с инженерной техникой для возведения новых фортификационных сооружений. Они успели начать работы, но потом подразделение заметил российский беспилотный аппарат.

Уже спустя несколько минут по боевикам начали прилетать снаряды артиллеристов группировки ВС РФ «Отважные», Они ориентировались на данные, полученные с дрона и точно поражали цели противника. Нацистам оставалось лишь одно – бросить свою инженерную машину и спасаться бегством, что они и сделали.

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