Бойцы 4-й бригады Народной милиции ЛНР обнаружили позиции ВСУ у населенного пункта Спорное на территории республики. Для этой цели были задействованы разведывательные БПЛА, от которых противнику спрятаться не удалось.

Портал “Русская весна” рассказал, что сразу после обнаружения позиций националистических сил по ним были нанесены сокрушительные удары. Боевики пытались отчаянно огрызаться, но преимущество оказалось совсем не на их стороне.

Напомним, что на Донбассе продолжаются ожесточенные бои, которые президент Украины Зеленский ранее назвал “сущим адом”. Российские ВС атакуют на Артемовском, Авдеевском и Угледарском направлениях. ВСУ пытаются идти в наступление под Красным Лиманом, но все их планы преждевременно раскрываются союзными силами. Поэтому каждая вылазка заканчивается для Киева крупными потерями в личном составе и технике.