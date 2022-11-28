Зенитно-ракетные комплексы “Бук-М3” и “Бук-М2” оказались самым эффективным средством против американских РСЗО HIMARS. Они обеспечивают надежную защиту позиций ВС РФ от ракет противника, сообщил портал “Русская весна”.

Так, зенитчики группировки ВС РФ “Отважные” успешно отразили нападение ВСУ с применением американских ракет. Все боезаряды были перехвачены, что позволило избежать потерь.

Командир расчета с позывным “Пианист” рассказал, что за месяц его подразделение уничтожило около 40 воздушных целей. Причем среди них были не только ракеты реактивных систем залпового огня HIMARS, но еще и беспилотники и боезаряды оперативно-тактических комплексов “Точка-У”.

Кроме того, “Отважные показали” видеозапись боевой работы ЗРК “Бук”, сбивающего вражеские ракеты и дроны.