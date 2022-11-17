Мобилизованные резервисты продолжают подготовку к боевым действиям, но уже в тылу специальной военной операции. В основном дополнительные мероприятия проводятся для войск РХБЗ и для ВДВ РФ, пишет портал “Русская весна”.

Так, новобранцы обучаются использованию пехотных гранатометов “Шмель”, которые предназначены для уничтожения живой силы и легкобронированной техники противника. Бойцы отрабатывают стрельбу из этого вида оружия, а также действия в составе подразделений.

Напомним, что ранее бригадный генерал ВСУ Алексей Громов заявил, что российские войска быстро восстанавливают боеспособность и перебрасывают часть войск с левого берега Днепра под Херсоном на Запорожское и Донбасское направления. Он также не исключил наступление ВС РФ из Белоруссии.