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Мобилизованные резервисты продолжают подготовку к боевым действиям, но уже в тылу специальной военной операции. В основном дополнительные мероприятия проводятся для войск РХБЗ и для ВДВ РФ, пишет портал “Русская весна”.

Так, новобранцы обучаются использованию пехотных гранатометов “Шмель”, которые предназначены для уничтожения живой силы и легкобронированной техники противника. Бойцы отрабатывают стрельбу из этого вида оружия, а также действия в составе подразделений.

Напомним, что ранее бригадный генерал ВСУ Алексей Громов заявил, что российские войска быстро восстанавливают боеспособность и перебрасывают часть войск с левого берега Днепра под Херсоном на Запорожское и Донбасское направления. Он также не исключил наступление ВС РФ из Белоруссии.

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