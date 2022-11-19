ВСУ попытались организовать наступление на Лиманском направлении, но были остановлены ударами термобарических снарядов тяжелых огнеметных систем “Солнцепек”, передает “Русская весна”.

Военные корреспонденты опубликовали видеозапись боевой работы ТОС-1А и рассказали, что бойцы группировки ВС РФ “Отважные” сорвали очередную попытку атаки ВСУ. Они ударили по скоплению войск противника тяжелыми огнеметными системами и вынудили его обратиться в хаотичное бегство.

Напомним, что ТОС-1А используют 220-миллиметровые термобарические снаряды, которые сперва распыляют воспламеняющееся вещество, а затем взрываются. Это позволяет моментально увеличивать температуру воздуха до +3000 градусов, не оставляя противнику ни единого шанса на выживание. Кроме того, “Солнцепек” эффективно уничтожает врага, прячущегося в бетонных бункерах и других укрытиях.