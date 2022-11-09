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Дроны-камикадзе “Герань-2” в ночь на 9 ноября устроили массированную атаку на Днепропетровск. О ее последствиях рассказал портал “Русская весна”.

Военные корреспонденты приводят заявление ставленника Киева Валентина Резниченко, который отметил, что удары барражирующих боеприпасов пришлись по “логистическому предприятию”. Также он сообщил о 4 раненых в результате атаки.

После удара нескольких дронов по объекту на его территории вспыхнул сильный пожар. На место выехали автомобили экстренных служб. Военкоры отмечают, что предприятие использовалось для хранения и отправки на фронт грузов военного назначения.

Напомним, что дроны-камикадзе “Герань-2” успешно поражают военную, энергетическую и транспортную инфраструктуру Украины, вызывая панику у ВСУ. Сбить их довольно сложно, так как беспилотники летят на небольшой высоте и не обнаруживаются средствами ПВО.

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