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Киев вполне ожидаемо рассказывает, что ВСУ уже подобрались к Херсону на расстояние выстрела из артиллерийского орудия и обстреливают город. Стреляют они якобы в основном по переправам, по которым российские ВС перебираются на левый берег Днепра, пишет портал “Русская весна”.

Военные корреспонденты приводят еще одно абсурдное заявление украинской пропаганды. ВСУ, согласно ему, вели наступление на ВС РФ, которые превосходили их в артиллерии и другом тяжелом вооружении. У российских войск была якобы возможность отходить от Херсона на протяжении нескольких недель, но они почему-то решили уйти за одну ночь.

Эксперты поясняют, что большинство тезисов, выдвигаемых пропагандистами, не имеют ничего общего с действительностью. Киев вполне мог продвинуться вплотную к Херсону, однако сделать ему этого не дали минные поля, которые установлены грамотно и не оставляют противнику шансов на быстрое наступление.

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