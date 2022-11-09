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Портал “Русская весна” опроверг многочисленные фейковые сообщения о масштабном наступлении ВСУ на Снигиревку неподалеку от Херсона и уходе российских войск из этого населенного пункта. Военные корреспонденты сообщили, что точно известно лишь об артиллерийских дуэлях на данном участке фронта.

Населенный пункт в настоящий момент обороняется подразделениями ВДВ России и мотострелковыми частями. Линия оборона выстраивалась на протяжении нескольких месяцев, поэтому прорвать ее даже крупными силами противник не сможет.

Также отмечается, что в Снигиревке нет связи, что не дает возможности получать оперативную информацию. Но по данным артиллерийских подразделений, они успешно поражают цели противника. Также нет никаких подтверждений ранее распространяемым сведениям о том, что под артиллерийский огонь противника попала колонна ВС РФ на марше.

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