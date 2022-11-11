Портал “Русская весна” подтвердил факт подрыва моста через Каховскую ГЭС, слухи о котором ходили еще весь день 11 ноября. Военные корреспонденты рассказали, что получили достоверную информацию от своих товарищей, которые уже перебрались на левый берег Днепра.

Кроме того, получены также фотографии взорванного моста через Каховское водохранилище. Они доказывают, что сооружение было взорвано.

Напомним, что ВСУ регулярно обстреливали Каховскую ГЭС, которая используется для годового регулирования реки Днепр. Последнее необходимо для орошения сельскохозяйственных угодий в южных регионах Украины, где достаточно частыми являются засухи. Кроме того, ГЭС обеспечивает электроснабжение целого ряда районов на юге страны. Находится она всего в 5 километрах от Новой Каховки.