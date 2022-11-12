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В Херсонской области замечены огромные колонны натовской техники, среди которой выделяются бронеавтомобили HMMWV с противотанковыми комплексами TOW американского производства, а также британские боевые машины Wolfhound. Видео, сделанное украинскими боевиками, с Сети опубликовал портал “Русская весна”.

Технику заметили на дорогах Херсонской области и местные жители. Официальной информации о том, куда именно перебрасываются боевые машины натовского образца и для каких целей, пока не поступало.

Напомним, что часть Херсонской области на правом берегу Днепра полностью перешла под контроль Украины. Также губернатор Николаевской области Виталий Ким в пятницу официально заявил, что регион находится под контролем Киева, если не считать Кинбурнскую косу.

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