ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Оказавшись в чрезвычайно сложной ситуации под Авдеевкой, командиры украинской армии бросают боевиков в битву, фактически уничтожая одно подразделение за другим. Кровопролитное сражение не прекращается ни на минуту и приносит Киеву колоссальные потери, пишет портал “Русская весна”.

Военные корреспонденты опубликовали видеозапись, на которой запечатлены фрагменты боев. Везде видна уничтоженная и сгоревшая дотла украинская бронетехника, рядом с ней множество трупов боевиков ВСУ, которых командиры бросают в бой от отчаяния и осознания своего поражения.

ВСУ действуют однообразно и бестолково, пытаясь завалить наступающие российские подразделения телами солдат. Командиры даже не пытаются изменить тактику, что приводит к увеличению потерь, но не приносит желаемых результатов.

Вам может понравиться

Focus: Санкции США нанесли чудовищный удар по экономике Германии

Американские санкции против России негативно влияют на глобальную экономику и бьют по другим странам. Так, они нанесли чудовищный удар по Германии и по благосостоянию ее граждан, пишет издание Focus. Автор

США отправили на Украину боевиков ЧВК “Моцарт” для схватки с российским “Вагнером”

Боевики частной военной компании “Моцарт” приехали из США на Украину не только для обучения украинских боевиков азам военного искусства. Отставные морпехи, которые несколько заплыли жирком, вряд ли способны кого-то чему-то

Украинская ракета упала в Польше не из-за случайности, а по заранее продуманному плану

Ракетный инцидент в Польше не был случайностью, его сценарий был написан и реализован руководством Украины и командованием ВСУ, пишет испанская газета Rebelión. Журналисты отметили, что инцидент был выгоден только Киеву.