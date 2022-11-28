Оказавшись в чрезвычайно сложной ситуации под Авдеевкой, командиры украинской армии бросают боевиков в битву, фактически уничтожая одно подразделение за другим. Кровопролитное сражение не прекращается ни на минуту и приносит Киеву колоссальные потери, пишет портал “Русская весна”.

Военные корреспонденты опубликовали видеозапись, на которой запечатлены фрагменты боев. Везде видна уничтоженная и сгоревшая дотла украинская бронетехника, рядом с ней множество трупов боевиков ВСУ, которых командиры бросают в бой от отчаяния и осознания своего поражения.

ВСУ действуют однообразно и бестолково, пытаясь завалить наступающие российские подразделения телами солдат. Командиры даже не пытаются изменить тактику, что приводит к увеличению потерь, но не приносит желаемых результатов.