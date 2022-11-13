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Российский военнослужащий показал жуткое видео с телами украинских боевиков, которые пытались отбить у ВС РФ так называемый “малый муравейник” вблизи Донецкого аэропорта. Запись не публикуется из моральных соображений.

Напомним, что российские ВС несколько дней назад взяли под свой контроль “малый муравейник”, однако противник не собирался мириться с таким положением дел. Он предпринял несколько серьезных атак и сумел создать проблемы для союзных сил непрекращающимися артиллерийскими ударами.

Однако надолго врага не хватило. Российский военнослужащий с позывным “Интернет” сообщил, что его подразделению удалось отразить очередную атаку и ликвидировать большую часть пытавшихся нападать боевиков. “Малый муравейник” сейчас остается под контролем ВС РФ и уже никто не пытается это оспорить.

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