Российские подраделения ВС РФ своевременно обнаружили попытку атаки на Херсонском направлении и накрыли противника огнем, рассказал портал “Русская весна”.

Военные корреспонденты отмечают, что бойцы ВДВ действовали очень грамотно и били по боевикам точечными артиллерийскими ударами, каждый из которых достиг цели. Это позволило устроить врагу настоящий “огненный ад” и заставить его быстро ретироваться.

Убегая, противник бросал технику и оружие, думая только об одном – как добраться до безопасного места и выжить. Уточняется, что данный эпизод произошел в начале августа, когда Киев только начал предпринимать робкие попытки наступления на Херсонском направлении.

Напомним, что командование ВС РФ приняло решение оставить Херсон и занять гораздо более выгодные позиции на левом берегу Днепра.