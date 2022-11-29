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Подразделения 4-й бригады 2-го армейского корпуса ЛНР продолжают вести бои в населенном пункте Спорное, передает портал “Русская весна”. По словам военных корреспондентов, они действуют достаточно успешно, делая все возможное, чтобы не упустить инициативу и не отдать ее противнику.

Авторы ссылаются на военкора “Известий” Дениса Гулагу, который рассказал об основных целях подразделения. Военнослужащим необходимо устанавливать контроль над ключевыми объектами в районе населенного пункта и в его границах, а также вытеснять противника, не оставляя ему шансов на контратаку.

Напомним, что Спорное располагается между Лисичанском в ЛНР и Артемовском в ДНР. Киев до последнего пытался удержать этот стратегически важный населенный пункт, но сейчас ничего не может поделать с наступлением российских войск. Ранее сообщалось, что для полного окружения Бахмута ВС РФ осталось нанести всего один мощный удар.

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