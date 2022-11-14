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Российские ВКС атаковали военно-морскую базу украинской армии в Очакове и тем самым предотвратили подготовку к наступлению на Крымский полуостров. Военный корреспондент Андрей Руденко напомнил, что этот приморский город в Николаевской области находится под контролем ВСУ.

В Очакове еще перед началом специальной операции обосновались военные подразделения Великобритании и США, которые планировали построить в городе базу НАТО. СВО спутала их планы, но отказаться от города они все же не смогли. Сейчас на базе, по которой ранее уже наносились удары, ВС Североатлантического альянса и Украины готовили надежный плацдарм для наступления на Крым.

Эти планы также им придется отложить, так как российская авиация атаковала базу в Очакове и уничтожила большое количество личного состава ВСУ и техники.

Ранее, напомним, именно из Очакова выдвинулась на надувных лодках группа украинских диверсантов, намеревающихся захватить Кинбурнскую косу. Однако все они были уничтожены.

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