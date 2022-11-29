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Укрепрайоны украинской армии эффективно уничтожаются реактивными системами залпового огня “Град”. Минобороны РФ показало на видео боевую работу этих РСЗО, демонстрирующих высокую надежность и мощность.

“Град” успешно применяется для ударов по командным и опорным пунктам, по хорошо укрепленным позициям врага, по его вооружению и технике. Реактивные системы работают в связке с беспилотными аппаратами, которые отслеживают ситуацию с воздуха и корректируют огонь РСЗО.

Также “Грады” эффективно подавляют войска противника, не позволяя ему задействовать артиллерию или перегруппировать силы для наступления. После очередного залпа установка скрытно перемещается с одной позиции на другую, не позволяя противнику обнаружить свое местоположение и нанести ответный удар.

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