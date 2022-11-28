На всех участках фронта, на которых ВС РФ ведут наступление, ожидается улучшение погодных условий, рассказал военный эксперт Борис Рожин. Он уточнил, что речь идет о Сватовско-Кременском, Артемовском, Угледарском и Авдеевском направлениях на Донбассе, а также о Гуляйполе в Запорожской области.

По словам эксперта, сейчас погода оставляет желать лучшего. Регулярные осадки превратили грунт в кашу, которая не позволяет задействовать технику. Кроме того, килограммы грязи налипают на обувь бойцов, существенно осложняя боевые действия.

Через несколько дней, отмечает Рожин, начнутся морозы, благодаря которым российские ВС смогут использовать гусеничную и колесную технику. Это позволит более интенсивно идти в наступление и продвигаться вперед на всех направлениях.