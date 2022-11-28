Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На всех участках фронта, на которых ВС РФ ведут наступление, ожидается улучшение погодных условий, рассказал военный эксперт Борис Рожин. Он уточнил, что речь идет о Сватовско-Кременском, Артемовском, Угледарском и Авдеевском направлениях на Донбассе, а также о Гуляйполе в Запорожской области.

По словам эксперта, сейчас погода оставляет желать лучшего. Регулярные осадки превратили грунт в кашу, которая не позволяет задействовать технику. Кроме того, килограммы грязи налипают на обувь бойцов, существенно осложняя боевые действия.

Через несколько дней, отмечает Рожин, начнутся морозы, благодаря которым российские ВС смогут использовать гусеничную и колесную технику. Это позволит более интенсивно идти в наступление и продвигаться вперед на всех направлениях.

Вам может понравиться

Люксембург отправит на Украину шесть разведывательных беспилотников Primoco One 150

Киев получит шесть разведывательных беспилотных аппаратов чешского производства Primoco One 150 от Люксембурга, заявило Минобороны самого маленького государства в составе НАТО. Сообщил об этом портал SM-News со ссылкой на издание

Киев применяет хитрую тактику, чтобы скрыть потери ВС Украины

Киевский режим вынуждает украинцев убирать национальные флаги с могил погибших военнослужащих ВСУ. Выяснилось, что символика слишком уж портит нарисованную Киевом картинку о минимальных потерях на фронте, рассказал военный эксперт Алексей

Появилось первое видеоподтверждение применения ВСУ американских 105-мм гаубиц Howitzer

Украинские ВС задействовали артиллерийские установки Howitzer M101 калибра 105 миллиметров, которые Киев получил от Литвы еще два месяца назад. Вильнюс заявлял о передаче этих гаубиц, но только сейчас появилось первое