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Военные корреспонденты издания «Русская весна» опубликовали в своем Telegram-канале видеосюжет, где показывается боевая работа расчета артиллеристов реактивной системы залпового огня «Смерч» в зоне СВО.

На кадрах видно, как боевая машина «Смерч» занимает позицию в поле для совершения пусков ракет по указанным целям. Один из военнослужащих, который входит в состав боевого расчета, рассказывает, что огневая работа по выявленным целям противника в зоне СВО ведется каждый день. Каждый из российских военнослужащих, по его словам, знает свои обязанности уже наизусть и может их выполнять даже с закрытыми глазами. Именно поэтому цели противника уничтожаются даже на предельном расстоянии с ювелирной точностью.

Напомним, что расчеты реактивной артиллерии ВС РФ несут боевое дежурство по все линии фронта, что позволяет уничтожать выявленные позиции противника сразу же после того, как они были обнаружены российскими разведчиками.

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