Очередной успешный вылет совершили российские пилоты. Экипаж самолёта МиГ-31 уничтожил украинский бомбардировщик Су-24. Об этом пишут “Известия” со ссылкой на Минобороны РФ. В публикации также приводится видео, на котором командир экипажа российского “МиГа” рассказывает о событии. Лётчика представляют только по имени – Савелием.

Уточняется, что самолёт украинских ВВС был сбит во время патрулирования. Когда и где – не указывается. Экипаж российского самолёта заметил воздушную цель и получив подтверждение, что ей является воздушное судно неприятеля, выпустил по ней ракету “воздух-воздух”.

С помощью бортовой радиолокационной станции удалось подтвердить, что цель поражена. Савелий уточнил, что при контрольном заходе на то место, где должна была быть цель, она повторно не была обнаружена. Это подтверждало, что украинский Су-24 был сбит.