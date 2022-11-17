Ракетными ударами следовало бы уничтожать дороги, мости и тоннели, по которым на Украину идёт вооружение из стран Запада. А от уничтожения энергетической системы в военном смысле толку немного. Такую точку зрения высказал член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев – передаёт НСН.

В качестве примера генерал привёл железнодорожный узел на границе Украины и Польшы. Через него осуществляются все поставки западного вооружения – уточнил специалист. Этот узел и следовало бы ликвидировать.

По словам депутата Госдумы, вероятно, удары по энергосистеме Украины стоит рассматривать, как политическую акцию. Именно уничтожением энергосистемы занимались украинские войска, обстреливая территории Донбасса до начала специальной военной операции, из-за чего людям в ДНР и ЛНР приходилось жить в невыносимых условиях. Теперь похожая ситуация возникла и у украинцев.

Соболев также отметил, что сейчас Москве нужно предпринять решительные меры “на поле боя”. Для этого необходимо ускорить формирование новых воинских подразделений.

Массированные удары по критически важным объектам инфраструктуры Украины высокоточным дальнобойным оружием российские войска нанесли 10 октября и 15 ноября. Между этим датами удары наносились периодически.