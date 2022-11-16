У России есть достаточная военно-морская мощь для поддержки текущих операций в Украине, отмечает на американском военно-аналитическом портале War on the Rocks Дэниел Фиотт, эксперт Центра безопасности, дипломатии и стратегии Брюссельской высшей школы управления. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

«Россия по-прежнему обладает относительным военным превосходством в Черном море, даже несмотря на недавнее украинское нападение на корабли в Крыму с применением как летающих, так и морских беспилотников», – отмечает западный военный эксперт. По его оценке, у России все еще есть широкие возможности использования фрегатов и подводных лодок для нанесения ударов крылатыми ракетами по украинским силам и важным инфраструктурным объектам, как это было на протяжении всего конфликта.

Украина, со своей стороны, не имеет сил морского базирования, которые могли бы серьезно бросить вызов военно-морским силам России. Ее флагманский фрегат «Гетман Сагайдачный» был потоплен еще в марте 2022 года, и Украине в основном приходилось полагаться на небольшой флот патрульных катеров, что ограничивает ударные возможности украинских ВМС.

«Несмотря на отдельные успехи в ударах по российским кораблям, Украина остается в сравнительно невыгодном положении по сравнению с российским флотом. Администрация Байдена пообещала предоставить Украине патрульные суда, но они в основном предназначены для защиты речных путей, а не для ведения боевых действий на море», – указывает Фиотт.

Черноморский флот России может быть использован для поддержки обороны внутренних районов, находящихся под угрозой, но в пределах досягаемости российских морских ракетных комплексов. Использование своего военно-морского флота таким образом – эффективный способ нанесения ударов по украинским целям и обеспечения того, чтобы российские позиции имели более надежную защиту.

«Однако Россия может столкнуться с нехваткой крылатых ракет, учитывая довоенные сообщения о недостаточных запасах этого оружия и больших расходах этого оружия за все время текущего конфликта. Хотя оценки разнятся, Россия может по-прежнему располагать более чем 50 процентами своих довоенных запасов, что позволит продолжать наносить удары с военно-морских платформ в Черном море», – указывает западный эксперт.

В любом случае, цель России в настоящее время состоит в том, чтобы сохранить морской бастион, состоящий из подводных и ракетных шахт и морских мин. Этот бастион – хорошо охраняемая водная территория, где российский флот может действовать в относительной безопасности. В дальнейшем эту основу можно будет использовать для сохранения контроля над морем и сдерживания иностранного морского вмешательства

«У России есть достаточные силы и системы вооружений, чтобы использовать свою военно-морскую мощь для поддержки текущих операций в Украине, а также как возможное средство принуждать Киев, даже если боевые действия прекратятся» – отмечает автор War on the Rocks.

Исходя из этого, он считает, что Западу следует пересмотреть свои поставки Киеву в сфере военно-морского оружия. По его мнению, это должно потребовать большего притока противокорабельных ракет, таких как «Гарпун», обучения украинского военного персонала использованию микроторпед из состава вооружения патрульных кораблей, которые они, по всей вероятности, получат в скором будущем.

«Сегодня раздаются неоднократные призывы к большему количеству беспилотников, истребителей и танков, но здесь необходимо серьезно рассмотреть военно-морской аспект, поскольку одни только патрульные корабли не смогут изменить баланс военно-морских сил Украины против России», – пишет Фиотт.

Согласно его выводам, «морская стратегия России на Черном море не может быть отделена от ее более широких военных целей».