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Российский военнослужащий Александр (фамилию он называть не захотел) в ходе мероприятий по зачистке украинских позиций, взял в плен боевика националистического подразделения «Кракен».

Боец рассказал, что нашел украинского солдата на блокпосту. Его оставили свои же из-за ранения, поэтому военнослужащий был доставлен к медицинским работникам, сразу же оказавшим помощь.

В ходе беседы с военнопленным стало известно, что он входит в состав националистического подразделения «Кракен» и выполнял задачу по сдерживанию наступления ВС РФ. Когда стало понятно, что позиции не удержать, его сослуживцы разбежались, а раненого подобрали российские военные.

Напомним, что ВС РФ активизировались на Донбассе и на нескольких ключевых направлениях начали крупные наступательные действия. Так, под Авдеевкой батальон ДНР “Спарта” оттеснил боевиков ВСУ от их позиций и занял блиндажи противника.

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