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Распакованные сухпайки украинских солдат не следует брать с захваченных позиций ВСУ. Об этом изданию URA.RU рассказал боец из Курганской области, который сейчас находится в зоне проведения специальной военной операции.

По словам военнослужащего, после захватов позиций противника трофеями бывают не только оружие и техника, но и сухпайки украинских военных. Боец утверждает, что порой захват той или иной позиции длится довольно долго, провизию тоже не всегда могут доставить вовремя, поэтому украинские сухпайки лишними не бывают. Однако берут только те из них, которые ещё не были вскрыты. Открытые же сухпайки могут быть отравлены ядом, уточнил российский боец. Были ли случаи, когда кто-то из российских военных был отравлен, в сообщении не говорится.

Ранее военнослужащие, участвующие в боевых действиях в Донбассе, уже давали советы мобилизованным. В частности, самовольно не уничтожать украинские дроны, чтобы не раскрыть своего месторасположения, делать небольшие окопы, а также изучать медицину, запасаться жгутами и уметь ими пользоваться в полевых условиях.

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