Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

27 ноября на всей территории Харьковской области и в соседних регионах Украины взвыла сирена воздушной тревоги. Кроме того, жители Чугуева сообщили о серии взрывов.

Российские ВС задействовали оперативно-тактические ракетные комплексы “Искандер” для уничтожения баз временного размещения резервных подразделений украинской армии. Портал “Военное обозрение” отмечает, что помимо боевиков ВСУ были уничтожены и наемники “Интернационального легиона”.

Один, но очень мощный взрыв прогремел и в Краматорске, который Киев продолжает считать центром Донецкой области. Согласно заявлению мэра города Александра Гончаренко, ракета угодила в одно из медицинских учреждений, в котором на момент атаки не было ни единого человека.

Напомним, что ВСУ с самого начала специальной военной операции ВС РФ активно используют больницы, детские сады, школы и другие социальные объекты для размещения своих подразделений.

Вам может понравиться

Полковник Макгрегор обвинил ВС Украины в обстрелах мирного населения из РСЗО HIMARS

Российская армия на Украине действует “щепетильно и благоразумно”, чего нельзя сказать об украинских ВС, заявил американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор. Он пояснил, что для Киева правда выглядит совсем неприглядно.

Лидер СРЗП Сергей Миронов предположил побег Зеленского в США

Президент Украины Зеленский вместе со своей “камарильей” может сбежать в Соединенные Штаты, считает депутат Госдумы РФ, глава партии СРЗП Сергей Миронов. Также он предсказал возможное разрушение Киева. По словам парламентария,

Онуфриенко: ВСУ напрасно ждут зимней паузы в спецоперации ВС РФ

Российские ВС не намерены снижать интенсивность специальной военной операции на Украине в зимний период. Они способны вести боевые действия даже в сильные холода, поэтому никакой паузы на зиму, о которой