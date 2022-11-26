27 ноября на всей территории Харьковской области и в соседних регионах Украины взвыла сирена воздушной тревоги. Кроме того, жители Чугуева сообщили о серии взрывов.

Российские ВС задействовали оперативно-тактические ракетные комплексы “Искандер” для уничтожения баз временного размещения резервных подразделений украинской армии. Портал “Военное обозрение” отмечает, что помимо боевиков ВСУ были уничтожены и наемники “Интернационального легиона”.

Один, но очень мощный взрыв прогремел и в Краматорске, который Киев продолжает считать центром Донецкой области. Согласно заявлению мэра города Александра Гончаренко, ракета угодила в одно из медицинских учреждений, в котором на момент атаки не было ни единого человека.

Напомним, что ВСУ с самого начала специальной военной операции ВС РФ активно используют больницы, детские сады, школы и другие социальные объекты для размещения своих подразделений.