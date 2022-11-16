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Специальным конструкторским бюро в рамках гособоронзаказа Министерства обороны Российской Федерации была совершена поставка партии боевых машин РСЗО «Торнадо-Г» и «Торнадо-С». Об этом сообщили РИА Новости.

Количество боевых машин, поставленных ВС РФ, не сообщается. В СКБ уточнили, что контракт по поставке боевой техники и ее отгрузке выполнен в полном объеме в установленные сроки. По словам генерального директора СКБ Сергея Дядькина, на производстве работники ведут непрерывный рабочий процесс.

Люди работают в три смены в связи с тем, что загрузка предприятия достаточно большая. По его словам, на производстве создаются новые рабочие места, заработные платы регулярно повышаются. Также проводятся усиленные работы технического перевооружения. Сергей Дядькин подчеркнул, что приоритетной задачей СКБ является своевременное выполнение гособоронзаказа, то есть отправка боевой техники.

Специальное конструкторское бюро (СКБ) является единственным в РФ производителем и разработчиком боевой техники и транспортно-заряжающих машин РСЗО «Град» и «Смерч» а также их модернизаций «Торнадо-Г» и «Торнадо-С».

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