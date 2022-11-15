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Улучшают качество приёма сигнала и его дальность. Таковы преимущества новых ретрансляторов, которые применяют российские военные в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на бойца ВС РФ с позывным “Нептун”.

Уточняется, что новая техника используется связистами на харьковском направлении. Ретрансляторы вешаются на радиостанции Р-187 П1 для улучшения качества и дальности сигнала. “Нептун” отметил, что подобные нововведения должны улучшить оперативность передачи данных и поднять уровень взаимодействиям между подразделениями. “Без связи, как говорят, не будет победы”, – приводит РИА “Новости” слова “Нептуна”.

Ранее сообщалось, что российские системы связи планируют модернизировать с учётом опыта, полученного в ходе специальной военной операции, где со стороны ВСУ используется натовская техника для обнаружения позиций связистов ВС РФ.

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