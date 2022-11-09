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Минобороны РФ показало на видео кадры уничтожения украинской бронетехники мощным ударом реактивной системы залпового огня “Ураган”. Помощник командира расчета по имени Алексей рассказал, что подобные атаки на позиции противника являются вполне обычным делом.

По его словам, “Ураганы” бьют по скоплениям техники и живой силы, эффективно подавляют огневые точки противника, атакуют фортификационные сооружение ВСУ, командные пункты и опорники.

“Все готовы, все настроены на позитив! Будем двигаться дальше вперед!”, – добавил он.

“Ураганы” работают в связке с беспилотниками, которые находят цели, а также могут корректировать огонь орудий. Сразу после атаки РСЗО меняют позицию, чтобы исключить поражение ответным огнем противника.

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