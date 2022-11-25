Перед ученными России стоит очень важная задача – дать новое, самое точное определение для секунды. Решить задачу экспертам должны помочь самые точные в настоящее время ядерные часы. Соответствующую информацию опубликовало РИА Новости.

В разные годы секунда имела различные исчисления с помощью различных методик. До 20 века секундой являлось одно колебание маятника на часах. Однако с каждым днем технологии выходят на новый уровень, поэтому маятниковые часы уже давно сменились сверхточными атомными часами.

В 2014 году миру была представлена модель атомных часов NIST-F2, которая оснащена специальной лазерной системой охлаждения. Погрешность в 1 секунду данные часы способны накопить за 300 лет.

Отмечается, что на 27 Генеральной конференции по мерам и весам было принято решение о том, что точность времени необходимо сделать выше как минимум, на два порядка. Российские ученые уверены, что в этом способны помочь именно ядерные часы, которые работают на основе тория-229. Они уверены, что из-за того, что из-за низкой энергии перехода у тория время исчисляться будет еще точнее чем атомными часами.