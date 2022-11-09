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Украинские боевики на танке попытались прорвать оборону ВС РФ, но попали в засаду и были уничтожены вместе с боевой машиной. Кадры, сделанные наблюдающим за боем беспилотным аппаратом, опубликовала “Российская газета”.

Противник в данном эпизоде перехитрил сам себя. Танкисты перемещались на боевой машине по достаточно густой лесополосе и рассчитывали, что их никто не заметил. Однако российский спецназ внимательно отслеживал весь маршрут танка, используя беспилотник.

Кроме того, уже была подготовлена засада, поэтому когда украинцы добрались до нужной точки, спецназовцы подали сигнал и навстречу боевой машине ВСУ выехал российский танк.

Для боевиков это оказалось настолько неожиданным, что они даже не успели предпринять какие-либо действия. Поэтому их танк был мгновенно уничтожен выстрелом фактически в упор. Довершили дело боеприпасы украинской машины, которые сдетонировали и спровоцировали мощный взрыв с последующим возгоранием.

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