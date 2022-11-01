Новую высокоточную самозарядную винтовку натовского калибра (7,62 х 51) передали на апробацию российским военным, которые участвуют в специальной военной операции. Планируется, что её обстреляют на полигонах, а также применят в реальных боевых условиях. Об этом пишет РИА “Новости” со ссылкой на собственные источники.

Издание напоминает, что ранее основатель компании по производству высокоточного снайперского оружия Lobaev Arms Владислав Лобаев сообщал, что на базе американской винтовки AR-10 создано более эффективное оружие. Её отличает более дальнее расстояние, на котором может быть поражена цель (до 1 километра), а также повышенная кучность стрельбы (до 0,5 угловой минуты).

Как только боевая эксплуатация новой “самозарядки” в зоне СВО завершится, будет принято решение об её серийном производстве. Не исключено, что может быть создана установочная партия, состоящая из 100 единиц. Как долго могут продлиться испытания, не сообщается.