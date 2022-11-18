Группировка ВС РФ “Отважные” активно применяет на Донбассе самоходные минометы “Тюльпан”. Эти 240-миллиметровые орудия позволяют уничтожать врага, спрятавшегося за самыми мощными укреплениями.

Такой калибр минометов и их баллистические особенности дают возможность уничтожать целые опорные пункты и укрепрайоны, фортификационные сооружения, выстроенные из прочного бетона толщиной до трех метров, крупные скопления техники.

Командир расчета самоходного миномета “Тюльпан” рассказал военным корреспондентам “Русской весны”, что еще одним преимуществом орудия является его мобильность. После каждого выстрела экипаж меняет позицию, не давая возможности противнику нанести точный ответный удар.

Напомним, что для атак на позиции ВСУ “Отважные” также используют тяжелые огнеметные системы “Солнцепек”, которые западные эксперты считают самым мощным в мире неядерным оружием.