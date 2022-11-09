Артиллеристы ВС РФ уничтожили очередной танк украинской армии, пишет портал “Русская весна”. Военные корреспонденты пояснили, что боевая машина действовала в одиночку и попала под удар.

Танк обнаружил беспилотный аппарат, который артиллеристы используют для разведки местности. Экипаж машины боевой пытался найти наиболее выгодную позицию, что наносить удары по ВС РФ. Однако его атаковали первым.

Получив координаты техники от беспилотника, артиллеристы сразу же нанесли удар, превратив танк и груду металла. При этом экипаж видимо вообще не ожидал атаки, так как даже не смог предпринять какие-либо ответные меры.

Напомним, что в новом пакете военной помощи для Киева значится 45 танков Т-72, которые будут поставлены в ближайшее время.