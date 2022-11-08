Наступательные возможности украинской армии сильно подорваны высокоточными ударами российских войск. За последнее время российская армия усилила удары, направленные на подавление артиллерии противника и его систем ПВО. Об этом газете “Известия” рассказал военный эксперт Владислав Шурыгин.

По мнению специалиста, на линию боевого соприкосновения с российской стороны стали поступать барражирующие боеприпасы различных классов, а также снаряды, которые можно корректировать. Это позволяет российским войскам “охотиться” за артиллерией” неприятеля с большой дистанции, отметил эксперт.

Это подтверждают и данные Минобороны. Только за сутки (с 7 по 8 ноября) авиация и артиллерия ВС РФ уничтожили РЛС комплекса С-300, находящегося на вооружении Украины, установку “Бук-М1”, РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-64, присланную из США. Помимо этого были поражены несколько складов с техникой и боеприпасами, хранилища топлива, более 60 артиллерийских подразделений и почти две сотни районов сосредоточения войск.