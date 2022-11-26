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Официальный сайт Росгвардии рассказал о деятельности сотрудников ведомства на территории Украины. Так, именно росгвардейцы уничтожили две лодочные станции, где ВСУ концентрировали силы десанта для переброски на левый берег Днепра. Удары пришлись прямо по плавсредствам, поэтому на время о десанте Киеву придется забыть.

Также бойцы Росгвардии разгромили на левом берегу Каховского водохранилища цех, в котором ВСУ проводили ремонт и обслуживания лодок и катеров, готовили их к десантным операциям.

Кроме того, всего за неделю на территории Запорожской и Херсонской областей Росгвардией было задержано 14 местных жителей, подозреваемых в работе на украинских военных. Из оборота изъято 30 единиц огнестрельного оружия, включая гранатометы и прочее вооружение.

Росгвардейцы также атаковали 43 наблюдательных пункта и 71 район, где концентрировались крупные подразделения противника. Уничтожено 7 артиллерийских позиций

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