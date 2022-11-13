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Советники группы “Царские волки” под руководством Дмитрия Рогозина обучают бойцов ДНР и ЛНР штурмовой и разведывательной работе, рассказал изданию РИА Новости сам бывший глава “Роскосмоса”.

Он пояснил, что в группу вошли имеющие большой опыт советники, а также специалисты, которые хорошо известны на предприятиях военно-промышленного комплекса России, в спецслужбах и ВС РФ.

Сейчас все они оказывают неоценимую помощь бойцам Донбасса, обучая их ведению штурмовой деятельности и разведки. Также для них разрабатываются легкие беспилотники ударного типа, которые помогут наносить удары по противнику.

Название “Царские волки”, по словам Рогозина, является историческим. Некоторые представители группы имеют отношение к российскому подразделению, которое в свое время принимало участие в вооруженном противостоянии на территории Боснии и Герцеговины.

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