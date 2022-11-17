На протяжении пяти месяцев подряд украинские боевики целенаправленно обстреливают сельскохозяйственные объекты в Запорожской области. Их цель очевидна – искусственно вызвать в региона голод и заставить жителей выехать из родных мест, заявил представитель администрации Владимир Рогов.

Он назвал действия ВСУ геноцидом, так как обстрелы сельскохозяйственной инфраструктуры невозможно считать случайностью. Когда 4-5 месяцев беспрерывно бьют по аграрным предприятиям, это означает лишь одно – желание спровоцировать голод, передает ТАСС.

Рогов упомянул Пологовский маслоэкстракционный завод, уничтоженный боевиками ВСУ прямым попаданием артиллерийских снарядов, животноводческие комплексы, в которых при обстрелах были убиты тысячи голов скота. Он отметил, что в таких условиях невозможно развивать сельское хозяйство, хотя в этой сфере регион всегда был в лидерах.