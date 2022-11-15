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Киевский режим скапливает войска на границах и готовится к полномасштабному наступлению на запорожском направлении. Об этом заявил председатель движения “Мы вместе с Россией” Владимир Рогов – передаёт РИА “Новости”.

Он отметил: вероятность того, что ВСУ начнут наступательную операцию крайне велика. По мнению Рогова, она может стартовать уже во второй половине ноября или в декабре. “По крайней мере, киевский режим к этому готовится”, – подчеркнул член главного совета администрации Запорожской области.

Рогов также отметил, что пока не видит причин для “заморозки конфликта”. По его словам, сейчас Киев уверен, что может совершить “даже невозможное” и нужно нанести ему несколько крупных поражений, чтобы привести ВСУ “в чувство” и “погнать на Запад”.

Ранее Рогов сообщал, что после занятия части Херсонской области украинские войска начинают усиливать свою группировку в Запорожье.

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