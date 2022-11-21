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Энергодар в очередной раз подвергается украинским обстрелам. На этот раз боевики бьют по береговой линии города, в котором располагается Запорожская атомная станция, заявил представитель военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

“Энергодар под огнем боевиков ВСУ. В данный момент террористы обстреливают из тяжелой артиллерии натовского образца Энергодар – город, в котором находится крупнейшая АЭС в Европе”, – сообщил политик.

Напомним, что Киев регулярно обстреливает город, часто попадая на территорию атомной станции. Ранее Рогов заявлял, что цель украинских террористов – спровоцировать техногенную катастрофу. Кроме того, ВСУ предпринимали несколько попыток высадить десант в Энергодаре, однако российские ВС внимательно следят за любыми их перемещениями и уничтожают диверсионные группы противника.

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