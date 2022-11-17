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“Ракетный инцидент” в Польше показал наличие у Запада “запасного выхода” из украинского конфликта в ситуации, если одолеть Россию не получится, пишет РИА Новости.

Авторы публикации напоминают, что Польша и Украина, а также выступившие в их поддержку прибалтийские страны сперва бросились обвинять Россию. Однако уже к ночи риторика начала стремительно меняться. И если вечером Варшава требовала приведения в действие 4-й статьи Устава НАТО, то к утру польский лидер Анджей Дуда заявил, что доказательств причастности РФ нет как и оснований говорить о возможном повторении удара.

На союзников надавили Соединенные Штаты. Президент Байден четко заявил, то на территории Польши оказались украинские ракеты. И осадил отрицающего этот факт Владимира Зеленского, сообщив, что все его высказывания не могут расцениваться как доказательства.

Политолог Давид Нармания отмечает, что в данном скандале США создали опасный для себя прецедент. Ведь в случае повторения провокации Вашингтону придется либо сразу задействовать пятую статью Устава НАТО, либо же жертвовать тем краеугольным камнем, на котором много лет основывалась система безопасности, выстроенная Соединенными Штатами.

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