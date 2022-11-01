Действия Соединённого Королевства можно трактовать, как casus belli, то есть формальный повод для войны с Россией. Об этом пишет обозреватель Владимир Корнилов в материале для РИА “Новости”.

По данным Минобороны России, на которые ссылается Корнилов, за недавней атакой на корабли Черноморского флота со стороны ВСУ стоят в том числе и британские специалисты, готовившие нападение. Кроме того, специалист отмечает: есть основания полагать, что диверсия на газопроводе “Северный поток” тоже не обошлась без участия британцев. Всё это свидетельствует о том, что Великобритания принимает участие в российско-украинском конфликте не опосредованно, а напрямую, уверен Корнилов. При этом он подчёркивает, что повод к войне – ещё не сама война.

Корнилов отмечает, что Москва неоднократно предупреждала страны Запада: любое их агрессивное действие, направленное в отношении России, без ответа не останется. Рано или поздно, но возмездие всё равно наступит.