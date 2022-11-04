Командование ВСУ бросает бойцов под артиллерийских огонь, вероятно, предварительно накачав их наркотическими веществами. Такое мнение высказал РИА “Новости” командир одного из подразделений штурмового отряда “Крым” с позывным “Бонд”.

Он рассказал, что были случаи, когда из лесополосы выходила группа украинских военных для выполнения боевой задачи. Их обнаруживали союзные войска с помощью беспилотников и открывали по ним артиллерийский огонь. Украинские военные бросались врассыпную, но вечером та же группа из оставшихся в живых военнослужащих снова пытается прорваться через огонь артиллерии.

“Бонд” отметил, что такое поведение украинских военных может говорит о том, что они идут напролом под “какими-то препаратами”. По мнению бойца, действия украинских военных не характерны для обычного человека, который “переживает за свою жизнь”.